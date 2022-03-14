В Киеве российские войска, кроме многоэтажки на Оболони, обстреляли завод "Антонов".

Об этом 14 марта сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.

По данным КГГА, на месте работают пожарные, медики и другие службы. Вместе с тем, киевские Telegram-каналы публикуют видео, на котором, как утверждается, горит завод. На них можно увидеть огромные клубы дыма над территорией "Антонова".

Напомним, в результате попадания снаряда в дом на Оболони погибли два человека. Десятки людей были эвакуированы.

Также мы писали, что, по данным Минобороны Британии, российская армия рассредоточилась и пытается взять Киев в окружение.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний - в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.