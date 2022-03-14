ГСЧС опубликовала фото и видео последствий прилета снаряда по многоэтажке на Оболони в Киеве. По данным спасателей, снаряд попал в дом по улице Богатырской, 20.

Как сообщает ГСЧС, произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж. А также фасада с первого по девятый этажи.

На третьем и четвертом этажах горят квартиры. На данный момент пожар локализован.

Как сообщает советник главы МВД Антон Геращенко, по состоянию на 07:40 в девятиэтажном жилом доме по ул. Богатырская обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы, 9 лицам помощь предоставлена ​​на месте, подразделениями ГСЧС спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека, поиски продолжаются.

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