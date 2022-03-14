На Оболони в Киеве снаряд попал в многоэтажку. Начался пожар. Видео
Ночью с 13 на 14 марта на Оболони в Киеве загорелась многоэтажка. По свидетельствам местных жителей, в дом прилетел снаряд.
Об этом киевляне рассказывают в социальных сетях.
Так, на Оболони в Киеве горит многоэтажка. По данным местным жителей, снаряд залетел в дом по улице Богатырской.
О ситуации в Украине и вокруг нее вчера, 13 марта, подробно рассказывала "Страна".
Ранее у Зеленского сообщили, когда и как пройдет четвертый раунд переговоров с Россией.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Также смотрите блог "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой:
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.