Ночью с 13 на 14 марта на Оболони в Киеве загорелась многоэтажка. По свидетельствам местных жителей, в дом прилетел снаряд.

Об этом киевляне рассказывают в социальных сетях.

Так, на Оболони в Киеве горит многоэтажка. По данным местным жителей, снаряд залетел в дом по улице Богатырской.

О ситуации в Украине и вокруг нее вчера, 13 марта, подробно рассказывала "Страна".

Ранее у Зеленского сообщили, когда и как пройдет четвертый раунд переговоров с Россией.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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