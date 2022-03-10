В четверг, 10 марта, в Донецкой области возле Светлодарска в ходе боев был перебит газопровод высокого давления.

Соответствующее видео глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.

"Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, каким образом и как быстро удастся его восстановить", - говорит он.

Ранее "Страна" сообщала, что в Донецкой области под обстрел попал Краматорск. На опубликованных кадрах видно, что в результате обстрелов пострадало нежилое помещение и жилой многоквартирный дом.

Также напомним, что вокруг Северодонецка бои идут почти во всех близлежащих селах. В частности, в Золотом ранены три мирных жителя: один взрослый и двое детей двух и десяти лет. Им оказана необходимая медпомощь.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.