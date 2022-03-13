Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" сообщила, что эвакуация из Мариуполя снова сорвалась. При этом, сегодня удалось эвакуировать около семи тысяч человек из Луганской и Киевской областей.

"Луганская область: Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. Киевская область: Буча, Ирпень, Козаровичи, Великая Дымерка, Светильня, Перемога. Это там, где эвакуировать людей удалось. Всего - около 7 тысяч человек", - сообщила Верещук "Стране".

А вот в Мариуполь пробиться не получилось.

"Не удалось доехать до Мариуполя. Остановились в Бердянске из-за сокрушительных авиаударов в самом Мариуполе, но завтра утром снова будем прорываться", - уточнила вице-премьер.

Вариант с вывозом людей из осажденного Мариуполя на кораблях (который ранее рассматривали украинские власти), к сожалению, осуществить не удастся.

Верещук критикует власти Турции за отказ помочь вывезти на кораблях людей из Мариуполя - хотя в городе находятся и граждане Турции.

"Нет, турки не согласились. Видно, их граждане не столь важны, как отношения с Россией. Жаль, что государства, граждане которых страдают, не могут занять жесткую позицию по поводу гуманитарных коридоров. Хотя могли бы, ведь это не позиция по военным действиям, это не поддержка оружием - это международное гуманитарное право, Женевские конвенции, которые, к слову, подписала и Россия. Это всего лишь жизнь и безопасность граждан. А как оказывается, это трудно удается - не на словах, а на деле защитить тех, кто с тобой одной крови и одного паспорта", - заявила "Стране" Ирина Верещук.

Напомним, в горсовете Мариуполя назвали шокирующее число погибших с начала боев мирных жителей.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Также смотрите блог "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой: