Утром воскресенья, 13 марта, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук провела брифинг относительно работы гуманитарных коридоров из захваченных оккупантами населенных пунктов.

Видео брифинга публикует у себе Telegram-канал "Политика страны".

Чиновница рассказала, что колонна, которая двинулась на Мариуполь из Запорожья, сейчас находится в захваченном Россией Бердянске. Верещук надеется, что к вечеру из Мариуполя кого-то удастся вывезти.

Кроме того, сегодня из Бородянки в Житомир отправят 25 эвакуационных автобусов, а из Броваров выйдут автобусы, чтобы забрать людей из сел Светильня, Плоского, Гоголевки, Красилова. Их отвезут в Бровары.

Также из села Перемога (на восток от Киева) людей будут вывозить автобусами через Березань и Борисполь, а из Большой Дымерки, что под Киевом, тоже вывезут людей на Бровары.

В Луганской области людей вывезут из Кременной в Лиман. Также будут вывозить беженцев из Рубежного, Счастья, Новоайдара, Северодонецка и Попасной в Славянск.

Ранее Ирина Верещук говорила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями. Также мы писали, что в Украине общины, которые размещают переселенцев, получат компенсацию на коммуналку.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Также смотрите блог "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой: