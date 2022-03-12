В субботу, 12 марта, в Луганской области запланирована отправка эвакуационного поезда. Состав проследует от Новозолотаревки и с пересадками в Лимане и Славянске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Внимание! Сегодня в Луганской области ожидается эвакуационный поезд По информации Укрзализныци, сегодня, 12 марта, из Новозолотаровки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд", - говорится в сообщении.

В то же время в "Укрзализныце" уточнили, что сегодня эвакуационные поезда будут организованы в нескольких городах, а передвигаться они будут по следующим маршрутам:

Краматорск

Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов. Отправка в 11:00

Харьков

Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон. Отправка в 09:40

Днепр

Поезд 228/229 Днепр – Чоп, 18 вагонов. Отправка в 12:00

Кривой Рог

Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов. Отправка в 11:00

Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов. Отправка в 14:50

Одесса

Поезд 238/239 Одесса – Ужгород, 19 вагонов. Отправка в 22:32

Житомир

Поезд Житомир – Бердичев – Львов. Посадка в 11:00 и 13:00

Кроме того, в "Укрзализныце" рассказали о сегодняшних отправках международных эвакуационных рейсов. Сегодня они будут следующими:

Польша

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Венгрия

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

№ 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;

№ 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Румыния

Эвакуационный маршрут Одесса - Тульча в 23:23 с одесского вокзала в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30.



Кроме того, сегодня с утра вице-премьер Ирина Верещук на брифинге сообщила о ряде гуманитарных коридоров, которые должны заработать сегодня. Ниже - список маршрутов

Из Запорожья в Мариуполь выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации

Из Пологи (Запорожская обл) в Запорожье

Из Запорожья в Пологи выйдут автобусы для эвакуации людей из Пологи и Токмака

Из Гостомеля в Киев

Из Козаровичей (Киевская обл.) в Киев

Из Микуличей (Киевская обл.) в Киев

Из Андреевки (Киевская обл.) в Житомир

Из Макарова (Киевская обл.) в Житомир

Из Бородянки (Киевская обл.) в Житомир

Из Тростянца в Полтаву

Из Сум в Полтаву

Из Лебедина (Сумская обл.) в Полтаву

Из Конотопа в Полтаву

Из Большой Писаревки (Сумская обл) в Полтаву

Из Краснополье в Полтаву

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно