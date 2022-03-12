Правительство Украины поддержало выплаты из госбюджета компенсации общинам, которые принимают переселенцев из районов боевых действий, на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщил Зеленский в видеообращении, сообщается на сайте Офиса президента.

"Для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, правительство приняло компенсацию местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей", - сказал он.

По предварительным данным, добавил Зеленский, общины по меньшей мере десяти областей "получат конкретные деньги от центральной власти, чтобы переселенцы были обеспечены всем".

В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пояснил, что компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.).

Для этого общинам нужно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Это сделать нужно не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца. По его словам, будут возмещаться расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

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