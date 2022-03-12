В Украине общины, которые размещают переселенцев, получат компенсацию на коммуналку
Правительство Украины поддержало выплаты из госбюджета компенсации общинам, которые принимают переселенцев из районов боевых действий, на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщил Зеленский в видеообращении, сообщается на сайте Офиса президента.
"Для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, правительство приняло компенсацию местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей", - сказал он.
По предварительным данным, добавил Зеленский, общины по меньшей мере десяти областей "получат конкретные деньги от центральной власти, чтобы переселенцы были обеспечены всем".
В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пояснил, что компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.).
Для этого общинам нужно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Это сделать нужно не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца. По его словам, будут возмещаться расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.
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