Варшава и Краков больше не смогут принимать украинских беженцев. По словам представителя правительства, уже прибывших не будут принудительно переселять.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

На сегодняшний день Варшава приняла 200 тысяч беженцев из Украины и больше не в состоянии принять больше. Населения польской столицы до войны было 1,8 млн. человек.

Сообщается, что в Варшаве люди сидят на лестнице, на полу, засыпают, когда устают. То же самое происходит в Кракове и Вроцлаве, а также в Катовицах и Люблине.

"Никогда прежде железнодорожные станции не обслуживали такое количество людей", - говорит представитель польской железной дороги.

Толпы также на вокзалах других областных центров. Варшава и Краков признают, что их возможности "поглотить" новых жителей исчерпаны. В течение двух недель в Краков с населениям около 1 млн жителей приехало около 100 тысяч украинцев. Они размещались в залах и отелях, нашли приют у семьях. В Кракове до нападения Владимира Путина легально работало около 60 тыс. украинцев.

"Мы не в состоянии принять больше, как город. Речь идет о работе, местах в школах и детских садах, в качестве клиентов социальной помощи", - говорит пресс-секретарь мэра Кракова Моника Хилашек.

По словам представителя посольства, проблема заключается в том, что беженцы хотят остаться либо близко к границе, либо в крупных городах, о которых слышали. В основном в Варшаве и Кракове. Мы не хотим заставлять их ехать куда-то, но нужно разгружать города.

Украинское посольство и действующие в Польше организации для украинцев участвуют в том, чтобы убедить беженцев согласиться уехать подальше от городов, в городки и села.

"Союз украинцев в Польше" имеет профсоюзные структуры по всей стране, от Перемышля до Щецина. Люди, которые обращаются за помощью через нас, едут по всей Польше. Другие используют семейные связи, знакомых, идут к людям, которые уже приехали в Польшу по работе и находятся в крупных городах. Проблема во многом в информационном потоке - соединения людей, желающих помочь, с людьми, нуждающимися в помощи, сосредоточено в городах", - говорит бывший глава этого союза Петр Тыма.

Через несколько дней будет доступно приложение для телефона UASOS, которое сократит путь между беженцем и человеком, который хочет забрать его домой, дать комнату или квартиру.

"Местные органы власти и волонтеры хорошо помогают. Но они сами не выдержат нагрузки, их энтузиазму придет конец", - говорит Тыма.

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