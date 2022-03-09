Почти два миллиона бегущих от войны украинцев уже выехали за рубеж, и этот поток, по прогнозам, может вырасти в разы.

В Евросоюзе украинским беженцам дают статус временной защиты с правом жить, работать и учиться в любой из 27 стран объединения в течение года. Если война продолжится, продлят и срок вида на жительства для украинцев еще на 2 года.

Кого-то временно приютили европейцы, часто бесплатно, других местные власти поселили в общежитиях-хостелах. В большинстве стран пока только приняли документы (подавать заявления можно прямо на границе, а также в полиции или управлении по миграции).

"Страна" поговорила с нашими земляками, которые бежали от войны, как они оформляли документы и как будут искать жилье и работу.

Германия

Киевлянка Татьяна Коваленко приехала в Германию через Польшу, подалась на статус и ждет документов.

"В Германии дают статус Vertriebene по параграфу 24, (не путайте с Asyl/статус беженства). С этим статусом предоставляется разрешение на работу, обучение, медстраховка, социальная помощь (446 Евро на взрослого, 219 на ребенка в месяц, плюс частичная компенсация на съем жилья, которую передают непосредственно владельцам). Когда выдадут немецкий документ, надо будет открыть счет в немецком банке. С разрешением на работу можно сразу начать искать работу и жилье (недорогое проживание или комнату, за 450-500 евро, если человек приехал один, с семьей - дороже). Работу можно искать через Agentur für Arbeit или через объявления в Интернете. Для тех, кто устроился на работу, больше вариантов по жилью. Если зарабатывать более 160 евро в месяц, социальную помощь уменьшат на ту сумму, которую зарабатываете. Если зарабатывать примерно 800 евро в месяц, социальную помощь теряешь, но можно получить доплату на съем жилья - так называемый Wohngeld. Если потеряешь работу, можно подать заявление в Jobcenter на пособие по безработице. Такое заявление лучше подавать заранее, лучше за три месяца до увольнения с работы, потому что время обработки документов длится до 6 недель. За помощью в оформлении документов лучше обращаться в Migrationsberatung или Integrationsbüro", - рассказала Коваленко.

Харьковчанка Валентина Майструк с двумя детьми приехала во Франкфурт-на-Одре, где ее поселили в лагерь для беженцев. Там их бесплатно кормят и обеспечили товарами первой необходимости.

"Лагерь - это что-то вроде общежития. Сказали, что поселили тут временно, взяли документы, ищут нам жилье получше. То, как нас принимают в Европе - просто до слез. Кормят, одевают, дают приют. В Польше повсюду стоят палатки с волонтёрами, которые предлагают помощь - от питания и памперсов до программ по трудоустройству в других странах. Проезд на поездах и метро в ЕС для украинцев - бесплатный. В Польше мы бесплатно ночевали две ночи - одну в пункте для беженцев на раскадушке, вторую - в придорожном отеле, откуда автобус забрал нас в Германию", - говорит Майструк.



Женщина говорит, что готова на любую работу.

"Сесть на пособие не собираюсь. В Германии высокие зарплаты, около 13 евро в час. Даже посудомойки получают на руки 1,5 тысяч евро", - продолжает она.

С некоторыми случаются почти волшебные истории. Маркетинг-менеджера из Киева Алису Комм поселил в Берлине лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, да еще и 8 марта. Известный немецкий музыкант лично помогает в зоне с волонтерами для беженцев на берлинском вокзале.

"Я ищу место где остановиться и переночевать в Берлине до следующего вылета. Волонтёр мне отвечает, что весь Берлин переполнен, нигде нет мест. Но рядом с вокзалом построили большую палатку для беженцев и там можно остаться. Мне плохо, хочется плакать. Иду с Таней дальше. Подходим к другому волонтеру. Объясняю ситуацию. Он говорит: сейчас решим. И тут…! Подходит Тилль с Джессикой (директор Тилля), о чем то говорят с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от @mozgiband. У него ужасно добрые и красивые глаза. Волонтёр говорит, что Тилль поселит меня в гостиницу. Я не совсем понимаю, что происходит. Тилль и Джессика ведут меня сами в гостиницу, в прекрасную гостиницу. Оплачивает номер, кладёт в сумку 50 евро на ужин. Джессика дает свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится. Я хочу плакать. Целую Тилля раза три. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Рамштайн. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь. Мировая супер звезда, просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильём. Искренне и со всей душой", - написала в своем Instagram Комм.

Музыкант Тиль Линдеманн оплатил украинке гостиницу и ужин. Фото: Instagram Алисы Комм

Бельгия

В Бельгии для украинских беженцев обещают самые высокие пособия - по 700 евро. Сейчас в Брюсселе, в центре регистрации беженцев по адресу бульвар Де Ватерло (Waterloolaan), 121 - огромная очередь на подачу документов на получение статуса временной защиты. Алиона Иващенко

"Мы зарегистрировались на прошлой неделе. Взяли эмейл, записали данные, а также отдельно данные записывал Красный крест. Последующую информацию и пришлют на почту. Предстоит еще у них сделать фото и сдать отпечатки пальцев. Затем уже в своем гементе (районе) можно будет забрать карту. Еще должна будет прийти проверка по месту регистрации", - описывает процедурные нюансы киевлянка Алена Иващенко.

"Подала документы на убежище и соцпомошь. Со мной два сына (3 месяца и 3 года), мой муж сейчас обороняет Киев. Поселили в лагере для беженцев - это вроде нашего студенческого общежития, блочная система. Есть столовая, несколько корпусов. В лагере всего три укр семьи, все остальные - иностранцы", - рассказала нам киевлянка Наталья Михаличенко.

Киевлянка Наталья Михаличенко с двумя маленькими детьми просит убежища в Бельгии. Фото: "Страна"

"Сегодня был ад. Регистрировали семьи с детьми до 4 лет. Людей было очень много. И все ушли с ничем. Просят приходить позже. В субботу и воскресенье тоже будут работать", - рассказала нам сумчанка Людмила.

После регистрации беженцу выдают аттестат, с которым необходимо обратиться в коммуну по месту жительства. Коммуна выдаст карту временного вида на жительство тип А. С этим документом беженец получает право на: на работу, медицинскую страховку, социальную/финансовую помощь через OCMW (местная социальная служба), помощь в предоставлении жилья.

Однако, на данный момент, жилья для украинских беженцев практически нет. Беженские лагеря переполнениы и решено, что украинцев там размещать не будут. Местные коммуны должны будут местными силами решать этот вопрос. Предполагается, что украинских беженцев будут селить в гостиницах, незаселенных домах и у частных лиц.

"Все, кто получит временное убежище, следует понимать, что это особый статус для исключительных ситуаций. Он дает временный вид на жительство сроком на один год. Максимум, может быть продлен еще на два года. Если ситуация нормализуется, то скорее всего попросят домой", - говорит нам Павел Прадюк, руководитель Восточноевропейского института в в Бельгии.

После истечения трех лет можно будет подать запрос на классический статус беженца согласно Женевской Конвенции.

Финансовая помощь для семьи - 1,5 тыс. евро, для одиночек - 1,1 тыс евро.

"В обычных условиях, для того чтобы платили пособие необходимо сперва найти жилье и прописаться там. Как будет в случае с украинцами, пока решается", - говорит Прадюк.

Франция

С 3 марта в Париже открыт единый экстренный центр приема беженцев с Украины. Адрес центра - 39 rue Des Cheminots в Париже. Центр работает без выходных, с 9 до 18. Также есть вспомогательный центр приема беженцев по адресу 4, place du Louvre. Единый телефон координационного центра 3975.

В центре по приему беженцев в Париже - очередь из украинцев. Фото: "Страна"

В центре дают помыться и переодеться, кормят, регистрируют и помогают в оформлении документов. Присутствует врач. Есть добровольцы-переводчики (украинский и русский языки), детская комната, подгузники для детей, влажные салфетки и женские средства гигиены.

Украинцев селят в Париже в хостелах, некоторым даже везет оказаться одному в комнате. Фото: "Страна"

"Сегодня были в центре, где регистрируют прибывших из Украины. Предоставляют жилье, в основном хостелы, медицинскую страховку, разрешение на работу и денежную помощь 210 евро. Кроме того, когда поселишься, дают талоны в ресторан "Дюкер", трёхразовое питание. Так что голодными не останемся. Делать документы начнут на следующей неделе. Людей было не очень много, около ста человек. Если работу в Париже не найду, есть вариант поехать в Канны, там знакомая набирает швей на свое предприятие, обещают около 2 тысяч евро", - рассказала нам львовянка Светлана Маленчак.

При этом во Франции пока только регистрируют заявления от соискателей временной защиты - префектуры не получили инструкции. По слухам, начнут выдавать документы с пятницы.

"Все очень непросто с работой (которую можно искать после получения разрешения через префектуру). Нужен язык, связи и т.д. Тем более, это же женщины с детьми и пожилые люди, а не мужчины, в которых нуждается строительство. А за 6,8 евро в день (чуть больше, если есть ребенок), мягко говоря, не разгонишься", - добавляет киевлянка Ирина Мельничук.

Испания

Испанское правительство создало платформу для рассмотрения обращений граждан Украины, нуждающихся во временном убежище (по-местному - acogida).

Например, в регионе Каталония просят отправлять сообщение на электронный ящик comiteacollida.igualtat@gencat.cat на испанском, каталонском или английском языке. В сообщении необходимо указать фамилию и имя, дату рождения, контактный номер телефона и место пребывания. Также можно позвонить по телефону 012 (испанский, каталонский, английский, украинский языки). После первоначального текста на каталонском языке нужно нажать "0" для соединения с украиноязычным оператором. Для звонков за пределами Каталонии нужно позвонить по номеру + 34 93 2142 124. Оператор возьмет данные (фамилию и имя, дату рождения, контактный номер телефона, место пребывания).

Заявок от украинцев так много, что лег сайт местного Красного креста (Cruz Roja).

Из-за вала заявок украинцев о помощи лег сайт испанского Красного Креста

Как и в других странах, в Испании украинцам помимо временного вида на жительства дают право на работу, место для ребенка в садике или школе, медстраховку. Пособие должно составлять около 150 евро, но испанское правительство еще не объявило его сумму (и до конца неясно, будут ли вообще что-то платить, решение должны принять в ближайшее время).

"Мы приехали автобусом в провинцию Аликанте. Пришли в Красный Крест (Cruz Roja), там сказали сделать перевод "хурадо" свидетельство о рождении детей, так как язык не понимают (за свой счёт, а это около 50 евро за страницу). Далее заполнили анкеты и направили в Policia Nacional для запроса статуса беженца (на это дается месяц). Далее должны присвоить специальный номер, с которым нужно идти в отделение "трабахадоре сосиаль" (trabajadora social) для рассмотрения материальной и продуктовой помощи. Потом с этим номером можно оформить ребёнка в школу/сад. При Cruz Roja есть переводчики, но и их не хватает. Талоны на еду сразу не выдали, правда, подарили детям игрушки. Социального жилья в этом регионе практически нет, нужно искать угол самим и прописываться, только потом через "трабахадору сосиаль" запрашивать частичную компенсацию аренды", - рассказала нам киевлянка Екатерина Шелест.

Сразу после приезда многие украинцы сталкиваются с трудностями с поиском жилья. Например, в популярной Барселоне, по словам местных волонтеров, уже все почти под завязку, свободных коек для беженцев почти не осталось. Лучше ситуация в небольших городах и на севере, в Стране Басков.

"Я сейчас с сыном на юге Испании, в Марбелье, пока приютили друзья. А если по статусу беженца, то селят по 20 человек в комнате. Поэтому ищу жилье на сайте idealista, цены - от 600 евро. А в среднем - 850 евро. При этом просят оплатить минимум за 3 месяца. Все, что дешевле, похоже на "клоповники". Да и многие побаиваются сдавать жилье таким как мы, потому что боятся, что не выселят потом. К тому же, объявления о сдаче - через агенства посредников, а они просят очень много гарантий , которые мы сейчас не можем предоставить. Если ты приехал с большими деньгами, то, конечно, без проблем. Но таких - минимум. Знакомая была в благотворительной организации Caritas, ей дали еду и одежду. Еще Красный крест помогает", - рассказала нам Оксана Мазур из Киева.

Кроме того, в соцсетях появилось много объявлений одиноких испанцев, которые приглашают украинок бесплатно у себя поселиться. Давно живущие в Испании украинцы предупреждают, что нужно быть осторожными, принимая предложения бесплатного жилья от якобы добродетелей.

"Многие европейцы действительно радушно и безвозмездно открыли двери своих домов для беженцев из Украины. Но некоторые пытаются так найти бесплатную прислугу и сожительницу в одном лице. Кто-то открыто пишет в соцсетях, мол, ищу пару среди украинок, которые ищут убежища. Кто-то пишет завуалированно - мол, "предлагаю бесплатно пожить незамужней, разведенной или овдовевшей украинке без детей". В основном это пожилые испанцы после 60, которые хотят бесплатную сиделку-любовницу - за кров и еду. Поэтому надо быть очень осторожными. Если селиться по приглашению, то лучше у женщин или семейных пар", - рассказала нам Наталья Гоненко из Мадрида.

Кроме того, беженцам советуют не платить за жилье частным лицам, только официально снимать через агентства - в Испании много мошенников, которые наживаются на желающих снять квартиру.

Найти приличную работу, в отличие от Германии и Бельгии, тоже непросто.

"Из вакансий - кассиры, строители, уборщицы, няни. Зарплаты небольшие - 700-800 евро. Говорят, лучше ехать на север Испании, в Страну Басков, там с работой лучше, выбор жилья больше и менталитет другой. В полицию на запрос статуса запись на следующий день после приезда. А так тут даже среди испанцев безработица, а что говорить о беженцах без знания языка. Кстати, вроде должны записать на бесплатные языковые курсы, но точной информации пока нет.

Наши заробитчане, которые давно живут в Испании, делятся, что даже среди украинцев - конкуренция.

"Есть вакансии в основном на уборку, и то без языка не найти. Тут вся Западная Украина сидит, и если на русском говорите, с вами общаться будут сквозь зубы. Я тут по полной отгребла за свой язык", - делится в Facebook украинка Жанна Ладан.

"Я пять месяцев без работы была, ходила каждое воскресенье в одно место, где собирались наши заробитчане и спрашивала про работу. По счастливой случайности нашла замену на месяц, летом с испанской семьей в Марбелью. Ну, в полное облуживание семьи на время отпуска. Ну и потом вкалывать пришлось адски, чтобы набрать домов для обслуживания", - рассказала Ладан.

Кстати, жителю, например, Барселоны нужна зарплата в размере минимум 1,5 тыс. евро, чтобы более-менее нормально жить. Об этом говорится в новом отчете, опубликованном столичным округом Барселоны (AMB), в котором указывается, что за последние пять лет цифра необходимой заработной платы увеличилась на 31,8% в каталонской столице. Причём минимум 45% от этой суммы уходит на оплату аренды или ипотечного платежа.

Португалия

Португалия рассматривает заявки граждан Украины, требующих временной защиты, по упрощенной процедуре.

"Для этого нужно зарегистрироваться в любом отделении Службы по делам иностранцев и границ SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), предоставив данные о себе, месте проживания в Португалии, а также контактные данные. SEF сообщает данные о регистрации в налоговую службу, службу социальной защиты и медицинскую службу, регистрация в этих службах должна быть произведена автоматически (эта процедура еще налаживается). После завершения регистрации нам обещают те же права, что и другие иностранным гражданам, легально проживающим на территории Португалии. Можно открыть счет в любом банковском учреждении в Португалии, можно работать как наемный работник или открыть бизнес. Платят соцпомощь - примерно 150 евро в месяц, ребенка бесплатно устраивают в садик/школу. Также временная защита дает право на получение медицинской помощи в государственных больницах и поликлиниках (бесплатно для детей, за символическую плату для взрослых)", - рассказывает нам Татьяна Колиушко из Ирпеня, которая приехала с 5-летним сыном в Лиссабон. Ее муж-врач остался в Киеве.

Украинцев в Португалии на первое время селят в таких центрах приема беженцев. Фото: "Страна"

Женщину поселили в хостеле, она пытается подыскать работу.

"В Украине у меня был свой бизнес в сфере дизайна, есть небольшие сбережения. Зарплаты в Португалии - намного меньше, чем я зарабатывала в Украине, около 700-800 евро. Но я ведь не за деньгами уехала, а убегала от бомб. В Польше нам дали на выбор автобусы в Германию или Португалию. Я выбрала Португалию, потому что в Германии законы жестче, а тут климат лучше, море. Я уже нашла вакансию ассистента фотографа, меня согласны взять после получения документов временной защиты. После войны собираюсь вернуться на родину", - рассказала нам Колиушко.

Минувшей ночью в Лиссабон, после трех суток в пути автобусом из Польши, заехала большая группа украинок с детьми - в честь 8 марта их встречали с букетом роз и каждой подарили бутоньерку с подснежником и желто-голубой ленточкой. Людей накормили горячим супом, детей усвоили сладостями и уложили спать в комнатах сна четыре человека.

Украинок в Лиссабоне встречали по-праздничному, с цветами и патриотчисекими бутоньерками для каждой. Фото: "Страна"

"Когда выспятся, отдохнут, поедет дальше по городам Португалии, где их уже будут поселять на постоянное жительство и оформлять документы", - рассказала нам волонтер, бывшая украинка Яна Логинова.

Детей беженцев из Украины в Португалии угощают сладостями. Фото: "Страна"

Украинцев зовут на работу

Тем временем некоторые работодатели начали размещать объявления о найме на работу украинцев. Основатель компании Matelex Маурицио Асчеро ищет через сеть профессиональных контактов LinkedIn сотрудников в свои отели и рестораны в Хорватии и Австрии на летний сезон (барменов, официантов, поваров, уборщиков). Требуется хотя бы минимальное знание английского языка.

Предприниматель также советует иностранцам, как помочь Украине, будучи простым человеком. Среди советов - не отправлять деньги никаким официальным организациям: "Они создают проблемы, а затем забирают ваши деньги". Не выходить на марши протеста в Европе: "Это бесполезно, никому нет дела". Не обращаться к своим местным политикам: "Они даже не могут найти Украину на карте, какое им дело? Попробуйте лично помочь украинским беженцам. Принесите им еду и одеяла и платья, еду для детей, для собак и кошек, подгузники. Если можете, немедленно дайте работу украинцам. Они могут работать много и лучше, многие из них хорошо образованы и умны. Не используйте украинских беженцев. У них большое горе".

Также начала работу UAtalents – платформа трудоустройства для украинцев, вынужденно покинувших свои дома и переместившихся в другие города Украины или за границу. Среди первых партнеров инициативы – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старте доступно 5 тысяч предложений по работе.

Тем временем в соцсетях все чаще появляется информация не только о квартирных мошенниках, но и о сутенерах, которые охотятся на одиноких женщин, бегущих из Украины.

Киевская дизайнер Валерия Жилева в своем Instagram опубликовала сообщение о том, что сутенеры со всей Европы якобы "просто стихийно под видом помощи увозят девушек". По ее словам, такие сообщения поступают со всех границ.

"Девушки, будьте аккуратны. Даже в такое время находятся те, кто готов нанести еще больший вред, обокрасть и обмануть. Отправляйте данные машин и водителей, с которыми вы договариваетесь всем родным, друзьям и делайте это так, чтобы водители видели ваши действия. Говорите, что в посольствах знают о вас и ждут встречи с вами", - пишет Жилева.