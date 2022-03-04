Многодетная мама из Броваров Киевской области рассказала, как выехала из осажденного российскими войсками Киева, преодолев 66 часов транзитом через Венгрию до встречи с родственниками в Германии.

Ниже публикуем историю Анны от первого лица без изменений.

Дефицит бензина, сбор вещей и дорога на Европу

К началу войны, которой никто не ожидал, я оказалась не готова. Бак машины был пуст, а вещи первой необходимости не собраны. Поэтому моя семья с тремя детьми несколько дней из окна ЖК в Броварах (пригород Киева), наблюдала как соседи массово покидают свои квартиры.

В первую ночь в 25-этажной свечке напротив горело всего 10 окон, а на следующую ночь в два раза меньше.

На четвёртый день войны удалось раздобыть дизель. Помогли полицейские, которые подсказали пару отдалённых и не особо популярных заправок на задворках Броваров, где ещё оставалось топливо.

28 февраля, погрузив трёх детей в машину и забив багажник только самым необходимым, мы с мужем выехали в сторону Европы.

Выбирали время для старта во время первого раунда переговоров, предполагаясь что будет затишье в плане бомбардировок и более безопасная дорога. Через несколько часов как мы покинули дом, в воинскую часть неподалёку прилетела баллистическая ракета.

Маршрут проложили через Карпаты, чтобы не ехать по Житомирской и Варшавской трассе, где шли ожесточённые бои. Да и все погранпункты с Польшей были сильно перегружены беженцами. Поэтому выбрали самые отдаленные и свободные варианты на Румынию или Венгрию.

До Западной Украины война не добралась

Всю дорогу мониторили ситуацию с очередями через телеграмм-каналы и сайт Госпогранслужбы. Когда добрались до Западной Украины, то почувствовали себя в безопасности. Тут складывается впечатление, что и вовсе нет никакой войны в Украине. Например, в Мукачево жизнь идёт своим чередом. На центральном рынке оживленная торговля в обед буднего дня, работают отделения банков, страховые компании, обменники. Курс кусается, за доллар просят 39 грн, за евро 42 грн. При этом, многие лишь скупают валюту, но не продают.

На полках в супермаркетах изобилие всех групп товаров. Никакого ажиотаж и очередей в магазины или аптеки. Стоит отметить, что цены в том же АТБ выше, чем в Киеве где-то в 1,5 раза.

От этого приграничного города до пункта пропуска "Лужанка" всего 33 км. Дорога туда как после бомбежки, асфальт на проезжей части в жутких ямах.

Мы приехали на границу около 15:30. До пункта пропуска оставалось всего 650 м. В очереди мы были примерно 55-й машиной по счёту. Все стояли очень организовано, лишь пару раз особо хитрые пытались проскочить без очереди.

Ждать пришлось около 8 часов. Ведь пограничники в первую очередь пропускали украинцев, которые переходи на территорию Венгрии пешком. Пеших беженцев привозили на такси, бусиках и целых автобусах. Были очень трогательные и драматичные моменты, например когда глава семейства привёз жену с новорождённым младенцем и двухгодичной дочкой к переправе. Выгрузил две детские коляски, помог супруге надеть на спину большой рюкзак с вещами и отправил к пункту пропуска. Уезжал он спешно, не оглядываясь на родных.

В очереди на выезд из Украины

Через Венгрию в Германию

Перед въездом на погранпункт стоит первый кордон. Пропускают на территорию по 15 машин, предварительно выписав талон с номер авто, количеством пассажиров и какими-то отметками. Тут из иномарки перед нами отправили домой парня призывного возраста, который видимо не смог аргументировать почему ему можно покидать территорию Украины.

Не убедили пограничника и слёзы его матери. Молодому человеку ничего не оставалось, как забрать свой чемодан и пешком отправится в обратном направлении.

Нам же повезло, мужу по закону можно выезжать за пределы страны, так как у него трое малолетних детей на попечении.

Пограничник попросил паспорта, свидетельства о рождении детей и удостоверение многодетных родителей. И пропустил к будкам по таможенному и пограничному контролю. Рядом стояли киевляне, бежали из столицы сразу после попадания снаряда в дом на Позняках. Говорят в страхе, спешке и суете забыли все документы. Очень боялись, что их большую семью (супруги с четырьмя детьми) не пропустят в ЕС. Они судорожно искали фотокопии паспортов на телефоне и надеялись на "Дию". В итоге, все закончилось хеппи эндом и мы встретили их микроавтобус уже в Венгрии.

В зоне пограничного контроля мы стали свидетелями инцидента, как некие мужчины со стороны Украины (явно уклонисты от службы), пытались прорваться в Венгрию. Через забор с колючей проволокой и рощу. На их поимку моментально выехал патруль полиции и около 30 пограничников с автоматами.

Чем закончился побег узнать так и не удалось, так как процедура прохождения границы занимает всего 15 минут. На нашей стороне не спрашивают ни страховку на машину ("грин карту"), ни пцр тест на ковид.

Единственное, что смотрят, это техпаспорт и любой документ удостоверяющий личность.

Венгерская сторона узнаёт, планирует ли украинец ехать в лагерь для беженцев или проезжает страну транзитом. Досматривают авто без пристрастия, просят лишь открыть багажник и бардачок. Детей в этот раз не будили для сверки фото в их паспортах ни украинцы, ни венгры.

Стоит отметить, что на "Лужанке" работала лишь одна команда волонтеров с нашей стороны, которые кормили бутербродами, раздавали бутилированную воду. А также батюшка, видимо, из местного прихода, со своими верянами разносил пирожки и горячий час прямо по машинам в длинной пробке. К ночи в заторе уже было более 100 автомобилей и ситуация только усугублялась.

На венгерской стороне мы увидели лишь указатель на лагерь для беженцев. Но мы направились в сторону Германии, где нас ждали родные, которые приютили нас.

Кстати, проезжая центр Мюнхена мы обратили внимание, что многие здания в городе подсвечены желто-синим, а также в окнах висят наши флаги. Наш путь в страну с мирным небом над головой занял 66 часа.