В Государственной пограничной службе Украины рассказали о том, куда за неделю войны в нашей стране выехали украинцы.

По данным ведомства, всего около 875 тысяч. жителей нашего государства покинули Украину, из которых:

454 тысячи - в Польшу,

116 тысяч – в Венгрию,

67 тысяч – в Словакию,

45 тысяч – в Румынию,

79 тысяч – в Молдавию.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".