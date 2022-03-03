Пограничники сообщили, куда за неделю войны выехали почти девятьсот тысяч украинцев
В Государственной пограничной службе Украины рассказали о том, куда за неделю войны в нашей стране выехали украинцы.
По данным ведомства, всего около 875 тысяч. жителей нашего государства покинули Украину, из которых:
- 454 тысячи - в Польшу,
- 116 тысяч – в Венгрию,
- 67 тысяч – в Словакию,
- 45 тысяч – в Румынию,
- 79 тысяч – в Молдавию.
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