Беженцы из Украины в Молдове. Фото: newsmaker.md

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о том, куда за неделю войны в нашей стране выехали украинцы.

По данным ведомства, всего около 875 тысяч. жителей нашего государства покинули Украину, из которых:

  • 454 тысячи - в Польшу,
  • 116 тысяч – в Венгрию,
  • 67 тысяч – в Словакию,
  • 45 тысяч – в Румынию,
  • 79 тысяч – в Молдавию.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас. 

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".  

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.