Авиакомпания Wizzair предлагает украинским беженцам работу

Венгерская авиакомпания Wizzair приглашает украинских беженцев на работу. В пакет, который авиаперевозчик анонсирует в соцсети, входит переезд, размещение на 30 дней в гостинице, а также содействие в получении лицензии на работу в Будапеште.

Посмотреть список вакансий можно по ссылке.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал денежную помощь украинцам, потерявшим работу из-за войны.

Также мы писали, как получить пенсии и выплаты в условиях военного времени в "Укрпочте".

Вместе с тем, сообщалось, что количество выехавших из Украины человек приближается к миллиону.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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