Украинские пользователи сообщают, что резко перестали работать Google-сервисы. Около получаса (с 13:00 до 13:25) не работали Gmail, также невозможно было зайти в YouTube. Сервисы не работали около получаса.

Напомним, ранее мы писали, что Google Maps заблокировал в Украине две функции ради безопасности украинцев.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси сегодня пройдет второй раунд переговоров Украина и России.

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