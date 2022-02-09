Президент Владимир Зеленский ответил на набравшую необходимые 25 тысяч голосов петицию о создании украинских офисов YouTube, Facebook и Google.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский уже обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой об активизации работы по открытию в Украине представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram).

Зеленский уверен, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram из территории Украины является важным направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации.

Также он напомнил, что уже не раз поднимал этот вопрос на правительством и международном уровне. Во время видеоконференции с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сендберг и вице-президентом компании Facebook Ником Клеггом 27 сентября 2021 года он предложил рассмотреть возможность открытия офиса этой компании в Украине.

"В настоящее время в связи с тем, что с октября 2021 года Facebook и Instagram принадлежат новой компании Meta Platforms, планируется официально возобновить упомянутые обращения", - сообщил президент.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы обязали Зеленского рассмотреть петицию об отмене воинского учета для женщин.

Также мы сообщали, что Зеленский ответил на вторую петицию об отмене обязательной вакцинации.