Петиция о создании украинских офисов YouTube, Facebook и Google набрала необходимые 25 тысяч голосов, и ее отправят на рассмотрение президенту. Владимир Зеленский обязан будет дать ответ.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Инициатор петиции - Люсьена Викторовна Шум. Она указала, что

Она просит президента обратиться к указанным компаниям, чтобы те открыли офисы в Украине. Она указала, что российские офисы компаний "пытаются продвигать пророссийские нарративы".

В петиции сказано, что из-за отсутствия украинских офисов социальных сетей YouTube, Facebook, Instagram и влияния российских офисов данных компаний создается национальная угроза Украине.

Автор в качестве примера рассказала о том, что редакторскими подборками YouTube Music для украинских пользователей управляют из офиса РФ и есть случаи, когда украинские каналы в YouTube закрывались из-за обращения российских госорганов.

"Мы просим президента Украины обратиться к вышеуказанным компаниям об открытии офисов на территории Украины и широко информировать общественность об указанной проблеме. Это позволит модерировать информационное пространство без вреда Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", - пишет автор петиции.

Напомним, в сентябре прошлого года Фонд свободы слова заявил о попытках украинской власти цензурировать YouTube.

Также сообщалось, что в России оштрафовали Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации.