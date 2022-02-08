Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации (ОДА).

Документ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в президентском указе №48/2022 от 8 февраля 2022 года.

Напомним, что мы рассказывали о том, что Кабинет Министров согласовал увольнение Василия Володина с поста главы Киевской областной госадминистрации. Вместо него губернатором области прочили Алексея Кулебу, который являлся заместителем мэра Киева Виталия Кличко в КГГА.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уволил троих глав районных государственных администраций Киева, увольнение которых ранее согласовал Кабинет министров.

Также "Страна" сообщала, что Кабинет министров запретил председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко вносить кандидатуры глав районных администраций на назначение президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, мы информировали, что Киевсовет восстановил райсоветы в столице и лишил райадминистрации полномочий и денег.