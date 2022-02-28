Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев.

Речь о функциях, которые предоставляет определенную информацию пользователям в режиме реального времени.

Первая – функция наложения в реальном времени дорожного движения на Картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.

Вторая – функция Live Busyness. Она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени.

Ранее мы писали, что Илон Маск заявил, что его бесплатный интернет "Старлинк" станет доступен в Украине. Старлинк – это глобальная спутниковая система, которая позволяет пользоваться быстрым и бесплатным интернетом. О том, чтобы Украина как можно быстрее была обеспечена станциями Старлинк Илона Маска попросил глава Минцифры Михаил Федоров.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.