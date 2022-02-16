Компания Google планирует ввести новые ограничения конфиденциальности, чтобы ограничить отслеживание приложений на смартфонах Android. Так компания сможет повысить конфиденциальность для владельцев смартфонов, но изменения не вступят в силу ближайшие два года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Google планирует ввести новые ограничения конфиденциальности, чтобы ограничить отслеживание приложений на смартфонах Android, вслед за Apple Inc., наложившим ограничения на рекламную индустрию. Планы Google в отношении Android могут ускорить прекращение более чем десятилетней практики рекламы на смартфонах, когда компании, в том числе Facebook от Meta Platforms Inc., внедряли свой код в сотни тысяч приложений для отслеживания поведения потребителей.

Таким образом, мобильную ОС Android могут ждать серьезные изменения. Подобные в прошлом году внедрила Apple и это уже нанесло серьезный урон рекламному рынку. Однако в ближайшие два года компания собирается сохранить поддержку существующих цифро-буквенных идентификаторов смартфонов, а о каждом изменении будут предупреждать представителей рекламной индустрии.

Напомним, в России оштрафовали Google почти на 100 млн долларов за неудаление запрещенной информации.

Также сообщалось, что Google ограничит доступ к файлам облачного хранилища, которые нарушают политику компании.