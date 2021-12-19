Google ограничит доступ к файлам облачного хранилища, которые нарушают политику компании
Google объявила о новой политике относительно облачного хранилища Drive (Диск), которая вскоре начнет ограничивать доступ к файлам, нарушающим политику компании.
Об этом сообщается в блоге компании Google.
Компания будет принимать активные меры для обнаружения файлов, размещенных на ее платформе, которые нарушают ее условия использования или программную политику злоупотребления.
Такими файлами больше нельзя будет делиться с другими людьми, а доступ будет заблокирован для всех, кроме владельца.
Если у пользователя есть файл, нарушающий политику облачного хранилища, он получит электронное письмо с деталями и потенциальными действиями, которые он может предпринять, чтобы отправить запрос на проверку.
"Это поможет гарантировать, что владельцы элементов Google Drive будут полностью информированы о статусе их контента, а также мы сможем оградить пользователей от оскорбительного содержания контента", - пояснили в компании.
Google обновляет правила пользования облачным хранилищем. Источник: блог Google
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