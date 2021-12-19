Google объявила о новой политике относительно облачного хранилища Drive (Диск), которая вскоре начнет ограничивать доступ к файлам, нарушающим политику компании.

Об этом сообщается в блоге компании Google.

Компания будет принимать активные меры для обнаружения файлов, размещенных на ее платформе, которые нарушают ее условия использования или программную политику злоупотребления.

Такими файлами больше нельзя будет делиться с другими людьми, а доступ будет заблокирован для всех, кроме владельца.

Если у пользователя есть файл, нарушающий политику облачного хранилища, он получит электронное письмо с деталями и потенциальными действиями, которые он может предпринять, чтобы отправить запрос на проверку.

"Это поможет гарантировать, что владельцы элементов Google Drive будут полностью информированы о статусе их контента, а также мы сможем оградить пользователей от оскорбительного содержания контента", - пояснили в компании.

Google обновляет правила пользования облачным хранилищем. Источник: блог Google

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