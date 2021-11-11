Пользователям видеохостинга Youtube, который решил скрыть информацию о количестве дизлайков под видео от всех, кроме автора, не понравилось такое новшество. Под видео с объявлением о сокрытии количества дизлайков тысячи пользователей нажали на кнопку "не нравится".

Пользователи отнеслись к нововведению резко негативно. Ролик начали дизлайкать и критиковать инициативу в комментариях (сейчас под видео 18 тысяч дизлайков и 6,7 тысяч лайков).

А компанию Google заподозрили в накрутке положительных комментариев под видео.

Напомним, накануне YouTube объявил, что больше не будет показывать количество дизлайков под видео. При этом кнопка "не нравится" останется доступной для пользователей, но видеть количество дизлайков сможет только автор ролика. Изменение будет внедрятся постепенно, начиная с 10 ноября.

Ранее в YouTube провели эксперимент, который показал, что если пользователи не видят количество дизлайков, то они реже их нажимают.

Также "Страна" сообщала, что YouTube начнет блокировать видео с заявлениями об опасности любых одобренных вакцин против болезней.