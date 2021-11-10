Пользователи видеохостинга YouTube, который собирается развивать аудионаправление, не смогут видеть количество дизлайков под видео, эта информация будет доступна только авторам роликов.

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Чтобы гарантировать, что YouTube способствует уважительному взаимодействию между зрителями и авторами, мы ввели несколько функций и политик, которые улучшат их восприятие", - сказано в сообщении.

Кнопка дизлайк останется доступной для пользователей, но сколько человек нажало "не нравится" сможет увидеть только автор видео. Изменение будет внедрятся постепенно, начиная с сегодняшнего дня. В тоже время число дислайков будет по прежнему влиять на алгоритм выдачи видео.

Ранее в YouTube провели эксперимент, который показал, что если пользователи не видят количество дизлайков, то они реже их нажимают. С большим количеством дизлайков сталкивались начинающие авторы и небольшие каналы.

Напомним, Google и YouTube запретили продвигать и монетизировать контент, в котором отрицают изменение климата человеком.

Также сообщалось, что суд Евросоюза оправдал YouTube, который обвиняли в нарушении авторских прав его же авторами.