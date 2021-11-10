YouTube больше не будет показывать количество дислайков под видео
Пользователи видеохостинга YouTube, который собирается развивать аудионаправление, не смогут видеть количество дизлайков под видео, эта информация будет доступна только авторам роликов.
Об этом сообщается в официальном блоге компании.
"Чтобы гарантировать, что YouTube способствует уважительному взаимодействию между зрителями и авторами, мы ввели несколько функций и политик, которые улучшат их восприятие", - сказано в сообщении.
Кнопка дизлайк останется доступной для пользователей, но сколько человек нажало "не нравится" сможет увидеть только автор видео. Изменение будет внедрятся постепенно, начиная с сегодняшнего дня. В тоже время число дислайков будет по прежнему влиять на алгоритм выдачи видео.
Ранее в YouTube провели эксперимент, который показал, что если пользователи не видят количество дизлайков, то они реже их нажимают. С большим количеством дизлайков сталкивались начинающие авторы и небольшие каналы.
Напомним, Google и YouTube запретили продвигать и монетизировать контент, в котором отрицают изменение климата человеком.
Также сообщалось, что суд Евросоюза оправдал YouTube, который обвиняли в нарушении авторских прав его же авторами.