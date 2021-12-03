Браузер Edge от компании Microsoft начал "отговаривать" пользователей от установки Chrom.

Об этом сообщает ресурс "Neowin" в четверг, 2 декабря.

Компания Microsoft стала предупреждать пользователей при помощи специальных подсказок, что браузер Chrome работает по тем же технологиям, но Edge безопаснее.

Подсказки начали отображаться у пользователей браузера в Windows 10 и 11. Предупреждения могут быть такими:

"Этот браузер как из 2008-го! А знаете, кто новенький? Microsoft Edge".

"Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше".

"Я ненавижу экономить деньги", - так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете".

Компания Microsoft начала тестировать "подсказки" для пользователей не устанавливать Chrome или Firefox еще в 2018 году.

Edge использует "подсказки", чтоб отговорить пользователей устанавливать Chrome. Источник: The Verge

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