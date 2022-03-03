В находящемся под вражескими обстрелами Киеве метрополитен 3 марта работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00, сообщает КГГА.

Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях:

"Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Ориентировочный интервал движения: 40 минут. График работы может оперативно изменяться при необходимости.

Кроме того, подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Столичный наземный транспорт 3 марта работает с 08:00 до 19:00 в сокращенном составе только по отдельным маршрутам.

Автобусные маршруты с изменениями:

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – через Дарницкий мост

№55 – через Дарницкий мост

№115 - через Дарницкий мост

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Другие маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты:

Организована работа троллейбусного маршрута от ст. г. "Васильковская" до ул. Смолича.

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

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