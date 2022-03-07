Глава УЗ Александр Камышин сообщил, что внутренняя безопасность "Укрзализници" задержала двоих проводников - Равнистова и Пищанского на получении взяток от беженцев.

Они брали по 1500 грн с человека за проезд от Одессы до Перемышля.

Проводников уволили, материалы переданы правоохранителям.

Напомним, согласно данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, территорию Украины с начала войны уже покинуло свыше 1,7 млн человек.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.