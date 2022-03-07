В Польше позволят беженцам из Украины легально жить и работать на польской территории до трех лет
Польское правительство разработало законопроект, который позволит беженцам из Украины легально жить и работать в Польше до трех лет.
Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Граждане Украины смогут 18 месяцев находиться в Польше легально. Этот период может быть продлен до трех лет, то есть 36 месяцев", - добавил премьер отметив, что это решение предусматривает также возможность работать.
Напомним, согласно данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, территорию Украины с начала войны уже покинуло свыше 1,7 млн человек.
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