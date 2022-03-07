Польское правительство разработало законопроект, который позволит беженцам из Украины легально жить и работать в Польше до трех лет.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Граждане Украины смогут 18 месяцев находиться в Польше легально. Этот период может быть продлен до трех лет, то есть 36 месяцев", - добавил премьер отметив, что это решение предусматривает также возможность работать.

Напомним, согласно данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, территорию Украины с начала войны уже покинуло свыше 1,7 млн человек.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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