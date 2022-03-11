Сегодня, 11 марта, российский рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров - Ред.) заявил, что проведет серию благотворительных концертов "Russians against war".

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Сейчас в России невозможно провести антивоенный концерт, - сказал музыкант. - Поэтому первый концерт из этой серии я проведу 15 марта в Стамбуле. Вся прибыль от концерта будет переведена в благотворительную негосударственную польскую организацию, помогающую детям украинских беженцев", - сообщил исполнитель.

Скриншот: instagram.com/norimyxxxo

Ранее "Страна" сообщала, что Макс Барских решил не отдавать деньги за его концерты в РФ, а отправить их Украине. Одной из девушек, которая спросила, вернутся ли деньги за билет, Барских ответил: "Х@й. Они идут на гуманитарную помощь Украине".

Также напомним, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны. Одним из первых в России против войны в Украине высказался известный певец Валерий Меладзе. Со слезами на глазах он призвал прекратить военные действия и выложил в сеть свое видеообращение.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".