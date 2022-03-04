Американский предприниматель Илон Маск обещает адаптировать свой бесплатный интернет Starlink для Украины.

"Обновляем программное обеспечение для снижения пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя. Включен мобильный роуминг, поэтому антенна может поддерживать сигнал во время движения транспортного средства", - написал Илон Маск в своем Твиттере.

Starlink - это спутниковая система, которая работает через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Интернет от Илона Маска обеспечивает скорость до 1 Гбит в секунду, а пользоваться им можно буквально в любой точке мира. Наши эксперты сравнивают Starlink со спецсвязью. Сеть Маска минимально зависит от наземного оборудования (которое, как показывает хронология войны в Украине, может оказаться ненадёжным).

Напомним, Starlink в тестовом режиме уже запустили в Киеве.

Журналист "Страны" Людмила Ксенз подробно разбиралась, как будет работать Starlink в Украине, кто им сможет пользоваться и сколько придется платить.

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