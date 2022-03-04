Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские культурные деятели, которые не поддерживают войну в Украине, могут переехать после войны в Одессу.

"Со всей ответственностью заявляю, после нашей победы Одесса с радостью примет адекватных деятелей культуры, покинувших путинскую Россию. Мы будем проводить концерты, спектакли и радовать зрителей. Я уверен, что вы получите еще большее уважение и признание - причём в мировых масштабах", - написал Труханов в Facebook.

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