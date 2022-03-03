Администрация Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой одобрить выделение 10 млрд долларов на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает The Washington Post.

Законодатели должны прийти к соглашению к 11 марта, сообщает издание. Официальный запрос поступает в то время, когда демократы и республиканцы в Конгрессе продолжают спорить о более широком пакете помощи, который многие законодатели надеются добавить к все еще формирующемуся соглашению о финансировании правительства, пишет The Washington Post.

"Чтобы помочь Украине, администрация Байдена призывает законодателей утвердить 10 миллиардов долларов, надеясь справиться с зарождающимся гуманитарным кризисом в стране перед лицом усиливающегося российского наступления. Эта цифра также включает помощь в укреплении обороны Украины, защите ее электросети от сбоев и дальнейшей помощи другим европейским союзникам, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом, которые рассказали о планах на условиях анонимности", - сообщает издание.

Напомним, на этой неделе Украина получила от США несколько сотен ПЗРК Stinger.

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