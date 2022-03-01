Оператор "Северного потока-2", швейцарская компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Два источника, которые говорили на условиях анонимности, поскольку переговоры о потенциальной неплатежеспособности являются конфиденциальными, сообщили, что Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе.

Nord Stream 2 AG и "Газпром" пока не комментируют ситуацию.

Напомним, США ввели санкции против Nord Stream 2 AG на прошлой неделе после того, как Россия признала "ЛНР" и "ДНР".

Известно, что компания Nord Stream 2 AG, зарегистрирована в Швейцарии и принадлежащая российскому государственному газовому гиганту "Газпром". Недавно она завершила проект "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов, который был разработан для удвоения мощностей по перекачке газа из России в Германию.





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