Популярный украинский певец Макс Барских решил не возвращать россиянам деньги за билеты.

Одной из девушек, которая спросила, вернутся ли деньги за билет, Барских ответил: "Х@й. Они идут на гуманитарную помощь Украине".

Отметим, ранее певец заявил, что больше никогда не будет давать концерты в РФ. В частности, он сказал, что больше не приедет в "дырявую Россию" и что у него больше нет желания петь для "глупых людей, пропитанных ненавистью к Украине". То есть Макс Барских отметил все запланированные концерты в РФ.

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