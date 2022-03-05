Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинский суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Принято решение начать процедуру объявления его в международный розыск.

Об этом она написала у себя в Facebook.

"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения. Украинские прокуроры хорошо отдают отчёт тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск. Естественно, зарубежные туры - часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы", - говорится в сообщении.

В связи с этим Венедиктова посоветовала Газманову посоветоваться с юристами, а не друзьями и советчиками.

"Я очень хочу от имени всех украинцев показать человечное лицо наших органов прокуратуры и судебной ветви, которые и будут заниматься вашим делом, ведь процесс привлечения лица к уголовной ответственности - процесс состязательный. Почему это важно - прошу вас не слушать провластных друзей и советчиков, а получить консультации у хороших юристов, которых в РФ, уверена, достаточно. Желательно, конечно, с международным бэкграундом. Они не станут вас вводить в заблуждение и вы, таким образом, сможете реально оценить положение своих дел", - уточнила она.

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