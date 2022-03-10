Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас чуть меньше двух миллионов человек находится в столице. Город покинул каждый второй.

Об этом он заявил в эфире канала "Рада"

Кличко также сказал, что Киев превратился в крепость.

"Каждая улица, каждое здание... Я вижу, насколько блокпосты укрепляются. К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду. Сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий", - заявил мэр.

Ранее мы писали, что, по словам Борреля, в страны Евросоюза въедут около 5 млн беженцев из Украины.

Также сообщали, что пограничники объяснили, как водители призывного возраста могут выехать из Украины.

Кроме того, писали, что российская операция по продолжению окружения и штурма Киева уже началась.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

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Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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