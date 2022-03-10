В Украине упростили правила пересечения границы для водителей-мужчин призывного возраста. Речь идет о водителях грузовиков и железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Фейсбук.

Речь идет о бронировании водителей, осуществляющих:

международные грузовые перевозки;

перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;

перевозка медицинских грузов;

грузов гуманитарной помощи.

Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях или в Министерство инфраструктуры Украины или в областную, Киевскую городскую военную администрацию. Они же информацию о принятом решении о бронировании поданных лиц направляют в Администрацию Государственной пограничной службы для учета при выезде и въезде в Украину граждан Украины.

"Обращаем внимание на то, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике. По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны обращаться на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04 Обращение в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей отправлять письмом по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com", - сказано в сообщении.

Напомним, сейчас в Украине ограничен выезд мужчин призывного возраста за пределы страны, но есть несколько исключений.

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