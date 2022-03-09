Политолог Юрий Романенко рассказал, как запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста создает проблемы с логистикой, деорганизацией тыла и коррупцией.

Поскольку на сегодняшний день за несколькими исключениями мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну, вокруг этого образовалась целая коррупционная индустрия.

При этом отмена этой нормы может положительно повлиять на ситуацию в Украине. В частности будет освобождено много места места в жилищном секторе, которые очень нужны для беженцев.

"Ведь дело не в том, что сидит какой-то мужчина и ни хера не делает и прячется от военкомов. Но он чаще всего он сидит еще и семьей. Получается, что они банально проедают ресурсы, банально занимают жилплощадь, которая нужна другим людям", - написал Романенко.

Кроме того, отъезд таких мужчин уменьшит нагрузку на бюджет, потому что беженцы будут зарабатывать деньги там или получать помощь от европейских стран, если оформляются как беженцы.

"Какой смысл заталкивать в армию немотивированных людей? Ведь мы видим с утра до вечера ролика с пленными российскими солдатами, которые не хотят воевать от слова вообще. Зачем нам наполнять армию и тероборону ( в которую еще надо постараться попасть, потому что оружия и амуниции не хватает) такими людьми?" - задается вопросами политолог.

Также, по его мнению, разрешение мужчинам на выезд разгрузит и упростит логистику, станет меньше автомобилей и коррупции.

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