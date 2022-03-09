Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольно отправляться на территорию Украины.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление представителя военного ведомства.

По данным издания, в противном случае уехавшие на Украину военные столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями.

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