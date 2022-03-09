Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинских политиков, которые пытаются найти контакты с Россией, что решение по ним будет быстрым "по законам военного времени".

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Мы получаем много уже сигналов о том, что кто-то в Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми и пробует как-то отдельно за что-то свое личное, за какую-то собственную выгоду. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые другие работают снова на раскол вопреки единству. Я хочу сказать одно и только один раз: вижу, что вы делаете, если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым, как и надлежит в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", - сказал Зеленский.

Напомним, мы также писали, что еще заявил в своем видеообращении Зеленский.

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