Министр обороны Алексей Резников просит не комментировать сейчас вопрос предоставления иностранной военной помощи Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами для получения помощи для защиты Украины. Министерство обороны работает на своем уровне как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и посредством взаимодействия с коммерческими поставщиками. Военно-техническое сотрудничество - очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно - в период войны", - написал министр.

В связи с этим Резников просит не распространять сообщения о предоставлении странами вооружения Украине.

"В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странам того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам", - заявил Резников.

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