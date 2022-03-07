Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поставила Украине исключительно оборонительное вооружение. Возможные последующие поставки он комментировать не стал.

По словам канцлера, Германия усилила финансовую помощь Украине, в частности в сфере поставок вооружения.

Ранее мы писали, что Германия предоставит Украине новую партию оружия. Кроме того, по данным издания Tagesspiegel, которое ссылается на власти ФРГ, Германия не будет принципиально препятствовать тем, кто захочет отправиться в Украину для участия в боевых действиях.

Также сообщалось, что Шольц заявил, что Евросоюз не планирует приостанавливать импорт российского газа в Европу. По его словам энергетические потребности Европейского Союза не могут быть обеспечены без российского импорта.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.