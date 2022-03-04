Германия планирует поставить Украине 2 700 советских зенитно-ракетных комплексов "Стрела" из запасов армии ГДР. Однако часть партии уже не пригодна к использованию, возраст ракет - не менее 35 лет, сообщает Bild.

Как выяснили немецкие журналисты, 700 ракет из 2 700 в поставке уже в нерабочем состоянии.

"Ракетам не менее 35 лет, и они были заблокированы для использования в 2012 году. Причина - "микротрещины в метательном заряде боеприпаса, приведшие к коррозии/окислению", - сообщает издание.

При этом, как заявляют журналисты, деревянные ящики, в которых хранятся ракеты, "в ноябре были настолько заплесневевшими, что солдатам Бундесвера разрешалось входить в хранилища только в защитном снаряжении".

Уточняется, что прежде чем ракеты "Стрела" будут переданы Украине, материалы должны проверить специалисты Федерального ведомства по оборудованию. Федеральный совет безопасности еще должен одобрить поставку.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".