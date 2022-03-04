Появилось видео с улиц оккупированного российскими войсками Херсона. На опубликованных кадрах видна одна из центральных улиц. Автор видео показывает стоящую там военную технику россиян с обозначением Z.

Между тем по улицах ходят местные жители и проезжают несколько авто, несмотря на лежащие на дороге шипы. Голос за кадром предупреждает, что ходить и ездить по улицам можно, но при этом нужно выполнять правила безопасности.

"Небольшая скорость", - говорит за кадром женщина, вероятно, автор видео.

Напомним, российские войска заняли Херсонскую облгосадминистрацию. Также известно о том, что россияне захватили телевидение в Херсоне.

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