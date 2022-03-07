Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергетические потребности Европейского Союза не могут быть обеспечены без российского импорта и поэтому его не планирует приостанавливать.

"Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", - заявил канцлер.

Напомним, сегодня, 7 марта, нардеп от "Евросолиданости" Алексей Гончаренко призвал остановить транзит российского газа через Украину, потому что в сутки РФ зарабатывает на транзите газа через нашу страну 330 млн долларов (около 10 млрд гривен - Ред.) и таким образом спонсирует врага.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.