Ряд стран Евросоюза, среди которых ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на ряд дипломатов.

"Некоторые западные страны ЕС выступают против призывов блоку предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что эти страны, среди которых Германия и Нидерланды, сначала хотят, чтобы исполнительное ведомство ЕС высказало свое мнение о степени готовности Украины к членству в союзе.

Напомним, сегодня, 7 марта, глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что заявка нашей страны на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни.

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