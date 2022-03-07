Глава Евросовета пообещал, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни
Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что заявка нашей страны на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни.
Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
Кроме того, 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.
Также мы писали, что Шарль Мишель призвал рассмотреть заявку Украины о вступлении в ЕС и признать Россию "страной-изгоем".
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.
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