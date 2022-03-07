Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что заявка нашей страны на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

Кроме того, 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.

Также мы писали, что Шарль Мишель призвал рассмотреть заявку Украины о вступлении в ЕС и признать Россию "страной-изгоем".

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.