Джамала выступила на отборе Евровидения в Германии, куда зрители пришли с флажками Украины. Видео
Сегодня, 4 марта, украинская певица Джамала выступила на национальном отборе участников Евровидения в Германии.
Певица Кончита Вурст и ее коллеги по сцене исполнили песню о мире, а зрители были в желтых и голубых масках с флажками нашей страны в руках.
Ранее организаторы Евровидения заявили, что Россия не сможет принять участия в конкурсе.
В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.
Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".
В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.