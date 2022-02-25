Организаторы "Евровидения" изменили своё мнение об участии РФ в конкурсе. Если вчера они отказывались отстранять российского участника, то 25 февраля приняли решение не допускать Россию к участию в международном конкурсе вокалистов, который пройдет в Турине.

Организаторы считают, что включение российской заявки на участие в конкурсе могло привести к ухудшению его репутации, поэтому заявили, что Россия не станет участником в этом году. Об этом говорится в Twitter-аккаунте "Евровидения".

"Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе песни "Евровидение" в этом году", - говорится в заявлении.

Решение вынесла референтная группа союза в соответствии с рекомендацией руководства конкурса и телевизионного комитета EBU. "Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году приведет к ухудшению его репутации", - считают организаторы.

Также отмечается, что EBU остается "аполитичной" организацией вещателей, которая привержена общественной службе, а также защите ценностей культурной конкуренции, "которая способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет слушателей, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене".

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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