Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия при боевых действиях против Украины уже потеряла более 450 военнослужащих и большое количество бронетехники.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

Кроме того, по его словам, армия РФ не смогла выполнить поставленные задачи в первый день.

"Наши данные показывают, что к утру Россия не взяли ни один из основных объектов, которые планировала", - сказал он.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Боевые действия ведутся второй день.

Залужный заявил, что украинская армия уничтожила 30 российских танков и семь самолетов в первый день вторжения.

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Мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.

О том, как в Украине началась война - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".