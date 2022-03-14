В самом центре Донецка утром в понедельник, 14 марта, прозвучал взрыв. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в центр города и в район библиотеки имени Крупской попали снаряды.

В сети публикуют видео последствий обстрела. Сообщается о как минимум 8 погибших. Несколько человек погибли прямо в автобусе, который ехал по улице.

"Глава ДНР" Денис Пушилин позже уточнил, что в результате падения обломков ракеты "Точка-У", по предварительным данным, погибли 20 человек, девять ранены.

Напомним, в Киеве ночью снаряд упал на жилой дом. Мы публиковали видео последствий авиаудара.

Также писали, что российские военные обстреляли Снегиревку и Первомайское к северо-востоку от Николаева.

Кроме того, сообщалось, что транспортное сообщение между Запорожьем и Энергодаром прекращено. Под Каменским разрушен мост.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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Чем запомнился день вчерашний - в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.