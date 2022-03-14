Центр Донецка попал под обстрел. Пушилин заявил о 20 погибших. Видео
В самом центре Донецка утром в понедельник, 14 марта, прозвучал взрыв. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в центр города и в район библиотеки имени Крупской попали снаряды.
В сети публикуют видео последствий обстрела. Сообщается о как минимум 8 погибших. Несколько человек погибли прямо в автобусе, который ехал по улице.
"Глава ДНР" Денис Пушилин позже уточнил, что в результате падения обломков ракеты "Точка-У", по предварительным данным, погибли 20 человек, девять ранены.
Напомним, в Киеве ночью снаряд упал на жилой дом. Мы публиковали видео последствий авиаудара.
Также писали, что российские военные обстреляли Снегиревку и Первомайское к северо-востоку от Николаева.
Кроме того, сообщалось, что транспортное сообщение между Запорожьем и Энергодаром прекращено. Под Каменским разрушен мост.
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