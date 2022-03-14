В сети опубликовано видео последствий попадания вражеского снаряда в жилую многоэтажку на Оболони в Киеве. Удар пришелся по дому по улице Богатырской, 20.

По данным ГСЧС, произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж. А также разрушен фасад с первого по девятый этажи.

На третьем и четвертом этажах произошло возгорание квартир.

Напомним, по состоянию на 07:40 в девятиэтажном жилом доме по ул. Богатырская были обнаружены тела 2 погибших, 3 человек госпитализировали, 9 лицам помощь была предоставлена ​​на месте, подразделениями ГСЧС были спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека.

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